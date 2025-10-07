La campaña comprende un variado cronograma de propuestas, entre las cuales se destaca la actualización anual de los controles médicos y demás actividades de sensibilización sobre la temática, que se informarán a continuación.

Cronograma completo de actividades:

9/10 | Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat”

Controles mamarios y ginecológicos a cargo de la Dra. Constanza Lastape. (Para mayor información sobre modalidad de atención, comunicarse al tel. 423790). Organiza: Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat”.

Hi Race: “Correr por una Causa”, postas informativas a participantes y comunidad en general sobre prevención y concientización del cáncer de mama. Organiza: LALCEC, Ola Rosa.

Remada Rosa. Abierta a la comunidad (valor $3.000 por el seguro). Organiza: Ola Rosa (participa Hospital Provincial de Oncología Luciano Fortabat).

Campaña gratuita de prevención del cáncer de mama, controles mamarios y ginecológicos (solicitar turno previo al 428280). Organiza: LALCEC.

Evento especial: “La noche del control ginecológico”, destinada a controles preventivos de la comunidad. Organiza: Hospital Municipal de Hinojo.

Evento especial: charla informativa a la comunidad educativa “Salud de la Mujer”, Facultad de Ciencias de la Salud UNICEN (estudiantes avanzados de la carrera de Medicina). Organiza: Hospital Municipal de Hinojo.

Caminata por la Vida: para toda la comunidad en general. Stand de estudiantes de las carreras de Licenciatura en Enfermería y Medicina (UNICEN). Entrega de lazos y stand con folletería. Taller de “Mitos y verdades sobre el cáncer de mama” a cargo de profesionales (Lic. en Trabajo Social y Lic. en Terapia Ocupacional) del Hospital Provincial de Oncología Luciano Fortabat. Organiza: LALCEC (participan Ola Rosa, Facultad de Ciencias de la Salud, Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat”, Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Subsecretaría APS).

20/10 al 31/10, 8 a 14 horas | Centros de Atención Primaria de la Salud – CAPS

Controles mamarios y ginecológicos (acercarse al CAPS más cercano o consultar al tel. 440800 int. 2128 por modalidad de atención). Organiza: Subsecretaría de APS.

Controles mamarios y ginecológicos, a demanda. Organiza: Hospital Municipal Sierras Bayas.

23/10, 19:30 hs | Auditorium Coopelectric

“Lolas en Campaña: no te cuides a medias”: charla sobre el Proyecto Educativo del Instituto Nuestra Señora de Fátima. Organiza: LALCEC (participa Hospital de Oncología “Luciano Fortabat”).

Festival Rosa: cocina, conciencia, música y baile. Organiza: SMT 4.

Charla abierta “El vivir después del cáncer” con representantes de Ola Rosa Olavarría. Organiza: Hospital Municipal Sierras Bayas, Ola Rosa.

Caminata Rosa: salida y llegada a bicisenda (recorrido a confirmar). Acto final: descubrimiento de monumento a pacientes que transitan o transitaron la enfermedad. Organiza: Hospital Municipal Sierras Bayas.

“Octubre Rosa”

Hace hincapié en la importancia tanto de prevenir la enfermedad como de mantener al día los controles médicos para registrar de forma temprana cualquier anomalía, lo que permite llegar a un diagnóstico certero y al tratamiento adecuado.

En los estadios iniciales, el cáncer de mama no presenta síntomas; por eso son tan importantes los controles anuales. Si se detecta a tiempo, en más del 90% de los casos es curable.

¿Quiénes pueden desarrollar cáncer de mama? Todas las mujeres. Por eso es tan importante cumplir con los controles regularmente. Cabe destacar que, aunque con menos frecuencia, los varones también pueden padecerlo; por eso es importante que se hagan los chequeos. “El cáncer de mama no da señales, el control sí”.