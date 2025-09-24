Se entregaron 21 nuevas casas en el CECO III

Mediante un acto realizado en la tarde de este miércoles en calle Guisasola al 4100, referentes del Centro de Empleados de Comercio, funcionarios municipales y el Administrador General del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Diego Menendez encabezaron la entrega parcial de más de 20 nuevas viviendas para los vecinos.

El intendente local Maximiliano Wesner tomó la palabra y celebró la concreción de este nuevo avance en el barrio y de la unión de distintos organismos para concretar el sueño de la casa propia a 21 familias. El barrio consta de un total de 100 casas.