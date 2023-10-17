La propuesta está enmarcada en el aniversario de casa de estudios y es organizada por la Cátedra Historia de las Manifestaciones Simbólicas de la carrera Licenciatura en Comunicación Social.

Además, estuvo a cargo las docentes de la Cátedra, Dra. Mónica Cohendoz y Lic. Soledad Rolleri, junto a las y los estudiantes que llevaron adelante la muestra: Martiniano Arroyo, Analía Fleitas, Abril Llorente y Lucas Woldryk. La propuesta se enmarca en una Práctica Socioeducativa.

Estuvieron presentes la vicedecana de la FACSO, Dra. María Luz Endere; el secretario de Extensión, Bienestar y Transferencia, Lic. Nicolás Casado, la coordinadora del CCU, Mag. Andrea Rivero, junto a docentes, estudiantes y público en general.

La muestra Huellas de Memorias fue creada a partir de un mapeo colectivo y participativo de memorias vividas en la FACSO a lo largo de su historia. La misma permanecerá expuesta en el CCU, San Martín 1955, hasta el 31 de octubre próximo.

En la apertura, la Dra. Cohendoz reflexionó acerca de la creación y montaje de la muestra en el marco de la cátedra Historia de las Manifestaciones Simbólicas, donde se logró establecer un espacio de construcción activa de la memoria, no desde una organización cronológica, sino a partir del surgimiento de imágenes y recuerdos de un momento dado “que van cobrando sentido al pertenecer a una experiencia histórica común”.

En el marco de la apertura, se invitó a la comunidad universitaria a seguir aportando sus recuerdos y experiencias para la construcción de la memoria de manera participativa. “Se trata de una muestra basado en lo colectivo, no es personal, sino que es una construcción colectiva y participativa”, definieron.

Sobre la muestra

A través de imágenes, palabras y recortes de diarios se montó en el CCU la muestra Huellas de Memorias, que invita a participar e intervenir. Las huellas que ha dejado en las memorias de quienes transitaron y transitan desde su fundación, se manifiestan en un mapeo colectivo participativo de imágenes, objetos, relatos desde una dinámica colaborativa.

En la generación de esta memoria colectiva de lo vivido en la FACSO emergen sentidos dispersos de la experiencia de participar de acontecimientos que han dejado huellas en sus vidas.

Los hechos aislados, dispersos fueron compartidos en un taller, realizado semanas atrás, y a través de la muestra presentan cómo la institución se ha construido colectivamente a lo largo de sus años de vida, manifestando nuestro destino en una universidad pública: la UNICEN.