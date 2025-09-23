Las mesas se tratan de espacios de vinculación del que participan activamente programas y servicios municipales, como así también referentes de instituciones intermedias y vecinales.

A continuación se detalla el cronograma completo con todas las propuestas que se desarrollarán en diferentes barrios y localidades, durante los meses de septiembre y octubre:

Festival de la Primavera Sierra Chica

(Mesa de Gestión Territorial Sierra Chica)

Martes 23 de septiembre

14 a 16 hs

Parque La Hormiga

Música en vivo, pic nic, actividades recreativas y juegos.

Bicicleteada “Primavera en Movimiento” en Barrio AOMA

(Mesa de Gestión Territorial Barrio AOMA)

Martes 30 de septiembre

13: 30 horas

Actividades:

– 13: 30 hs. Bicicleteada. Salida desde el frente del Jardín, recorrida alrededor de la plaza.

-14 hs. Inicio de actividades en la plaza. Taller de RCP para niños (a confirmar), Juegos del CPA, actividad física con profes de Escuela y Jardín, merienda junto a la familia.

Esta jornada es organizada por las instituciones y servicios municipales del Barrio AOMA.

Festival de la Primavera en el Barriletódromo

Mesa de Gestión Territorial Circunvalación

Fecha: Viernes 2 de octubre

Hora: 14 a 16 hs.

Lugar: Barriletódromo (Del Valle y Córdoba)

Jornada “Primavera en comunidad” en barrio Amparo Castro

(Mesa de Gestión Territorial 6)

Viernes 3 de octubre

14 a 16 horas

Amparo Castro y Bolívar

Festival por la Salud Mental y 10º Aniversario del Servicio Municipal Territorial Nº 2

(Mesa de Gestión Territorial 2)

Jueves 9 de octubre

14 a 16 horas

Servicio Municipal Territorial 2 (Alberdi y Coronel Suárez)

Festival por la Salud Mental en el Polo Educativo y Recreativo La Máxima

(Mesa de Gestión Territorial 4)

17 de octubre

14 a 16 horas

Polo Educativo y Recreativo La Máxima

Festival por la Salud Mental en el Paseo de la Salud

(Mesa de Gestión Territorial 8)

31 de octubre

14 a 16 horas

Paseo de la Salud (Belgrano y Brown)

