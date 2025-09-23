Se inicia en Sierra Chica el calendario de Festivales de la Primavera
El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Gestión Territorial, invita a participar de diversas propuestas que surgen del diálogo y articulación de las distintas Mesas de Gestión Territorial.
Las mesas se tratan de espacios de vinculación del que participan activamente programas y servicios municipales, como así también referentes de instituciones intermedias y vecinales.
A continuación se detalla el cronograma completo con todas las propuestas que se desarrollarán en diferentes barrios y localidades, durante los meses de septiembre y octubre:
Festival de la Primavera Sierra Chica
(Mesa de Gestión Territorial Sierra Chica)
Martes 23 de septiembre
14 a 16 hs
Parque La Hormiga
Música en vivo, pic nic, actividades recreativas y juegos.
Bicicleteada “Primavera en Movimiento” en Barrio AOMA
(Mesa de Gestión Territorial Barrio AOMA)
Martes 30 de septiembre
13: 30 horas
Actividades:
– 13: 30 hs. Bicicleteada. Salida desde el frente del Jardín, recorrida alrededor de la plaza.
-14 hs. Inicio de actividades en la plaza. Taller de RCP para niños (a confirmar), Juegos del CPA, actividad física con profes de Escuela y Jardín, merienda junto a la familia.
Esta jornada es organizada por las instituciones y servicios municipales del Barrio AOMA.
Festival de la Primavera en el Barriletódromo
Mesa de Gestión Territorial Circunvalación
Fecha: Viernes 2 de octubre
Hora: 14 a 16 hs.
Lugar: Barriletódromo (Del Valle y Córdoba)
Jornada “Primavera en comunidad” en barrio Amparo Castro
(Mesa de Gestión Territorial 6)
Viernes 3 de octubre
14 a 16 horas
Amparo Castro y Bolívar
Festival por la Salud Mental y 10º Aniversario del Servicio Municipal Territorial Nº 2
(Mesa de Gestión Territorial 2)
Jueves 9 de octubre
14 a 16 horas
Servicio Municipal Territorial 2 (Alberdi y Coronel Suárez)
Festival por la Salud Mental en el Polo Educativo y Recreativo La Máxima
(Mesa de Gestión Territorial 4)
17 de octubre
14 a 16 horas
Polo Educativo y Recreativo La Máxima
Festival por la Salud Mental en el Paseo de la Salud
(Mesa de Gestión Territorial 8)
31 de octubre
14 a 16 horas
Paseo de la Salud (Belgrano y Brown)
