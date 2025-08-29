El Plan Municipal de Colocación y Recambio de Luminaria LED continúa avanzando, esta semana se concretó la iluminación del acceso a la ciudad de Olavarría por Ruta Nacional N° 226 y el puente “Hermanos Emiliozzi”.

El intendente Maximiliano Wesner, junto a integrantes de su equipo de trabajo, recorrió el lugar y dialogó con vecinos y vecinas, quienes resaltaron la importancia de la concreción de esta obra que beneficia no sólo a quienes viven en ese punto de la ciudad, sino también a todas las personas que se movilizan por la Ruta Nacional N° 226.

A la fecha, se ha avanzado sobre un total de 28 columnas, lo que se tradujo en la instalación y puesta en funcionamiento de un total de 68 nuevas luminarias LED, las cuales se encuentran tanto sobre el puente Hermanos Emiliozzi, como así también en las colectoras que comunican con la avenida Pringles, uno de los principales accesos a la ciudad de Olavarría, pero también punto de conexión a localidades como Sierra Chica, Hinojo y Colonia Hinojo.

El Plan Municipal de Recambio e Instalación de Luminaria LED tiene por objetivo la colocación de más de mil luces en sitios estratégicos del Partido, con el dato relevante de que la mayor parte de las mismas ya son una realidad. Parque “Raúl Alfonsín” (también conocido como Parque Sur), Plaza Lineal del barrio Los Robles, avenida Luciano Fortabat, sector de avenida Colón y Ruta 60 y Loma Negra, por mencionar algunos sitios.

El abordaje continuará sobre distintos barrios y localidades, donde se ubicarán prácticamente la mitad de la nueva luminaria, en la continuidad de la decisión política de seguir “abrazando a Olavarría de afuera para adentro”, como suele mencionar el intendente Maximiliano Wesner.