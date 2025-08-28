Se lleva adelante la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología de la Provincia
Este jueves, desde las 9:00 y hasta las 16:00 horas, en el CEMO participarán más de 340 estudiantes y 65 docentes evaluadores de Azul, Olavarría y Tapalqué. Se espera la llegada del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.
En esta instancia se presentarán 159 proyectos que reflejan el talento y la creatividad de estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades educativas: inicial, primaria, secundaria y superior, además de educación especial, técnica profesional, jóvenes y adultos, artística y ambiental, entre otras.
Las propuestas abarcan un amplio abanico de áreas del conocimiento, tales como ciencias naturales, ciencias sociales, derecho y ciudadanía, ingeniería y tecnología, educación tecnológica, emprendedurismo, arte, matemática y prácticas del lenguaje, consolidando a la feria como un espacio de encuentro, innovación y construcción colectiva de saberes.
Durante la jornada, además de estar presentes cooperadoras escolares a cargo de puestos de venta, se desarrollarán distintos talleres abiertos a los asistentes en los dos turnos:
- Geometría, papeles y origami
- “Notituor - Un viaje por el mundo de las noticias”
- “Tecnología 3D y técnicas de limpieza y conservación aplicadas al registro arqueológico y paleontológico”
- Cuentos sonorizados
- Realidad virtual inmersiva
- Imaginar caminos juntos
- Reacciones químicas
Asimismo, la Dirección de Tecnología Educativa estará a cargo de la realización de una competencia de robótica y de fútbol robótico recreativo.
El Programa de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, dependiente de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación, contribuye al fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes de todos los niveles y modalidades mediante propuestas de enseñanza que promueven el trabajo colectivo, creativo y participativo a partir de los intereses y la indagación del conocimiento de los propios estudiantes.
El acto de cierre y entrega de menciones y reconocimientos a los proyectos seleccionados se realizará a las 14:30 hs con la presencia de autoridades educativas y de gobierno a nivel municipal y la presentación de la Orquesta-Escuela de la ciudad de Bolívar y de Olavarría, pertenecientes al programa provincial de coros y orquestas.
SG