Se quedó sin frenos e impactó con dos autos
En camión de carga que circulaba por la avenida Colón, chocó a dos autos que circulaban en la misma dirección tras quedarse sin frenos. No hubo heridos, sólo daños materiales.
El accidente ocurrió pasadas las 10.30 cuando un camión que circulaba por la avenida Colón y al quedarse sin frenos, al llega al cruce con Rivadavia impactó a dos autos que también iban por la misma calle. Finalmente, el camión pudo detenerse algunas cuadras después.
Producto del choque, efectivos policiales mantuvieron un corte sobre la calle Rivadavia.
RF