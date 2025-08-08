El accidente ocurrió pasadas las 10.30 cuando un camión que circulaba por la avenida Colón y al quedarse sin frenos, al llega al cruce con Rivadavia impactó a dos autos que también iban por la misma calle. Finalmente, el camión pudo detenerse algunas cuadras después.

Producto del choque, efectivos policiales mantuvieron un corte sobre la calle Rivadavia.

RF