Se realizará un nuevo acto de firma de escrituras sociales
Será el 6 de septiembre a las 13 horas en el Salón Rivadavia.
La Municipalidad de Olavarría, Escribanía General de Gobierno e Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, continúan trabajando para que más familias firmen la escritura de su vivienda.
La cita será el día 6 de septiembre a las 13 horas, en el Salón Rivadavia (Rivadavia N° 2871), y contará con la presencia del Intendente Municipal Maximiliano Wesner, la Jefa de Gobierno Mercedes Landívar, el Director de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez, funcionarios Provinciales de la Escribanía General de Gobierno, entre otros.
En esta oportunidad se firmarán 166 títulos de propiedad, correspondiendo 142 a la Ley 10.830 y 24 a la operatoria del Instituto de la Vivienda.
Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, se informa que las personas citadas en el presente listado, deberán concurrir con media hora de antelación para su acreditación, siendo importante en esta oportunidad presentarse con documento de identidad y fotocopia del mismo, constancias de CUIL o CUIT. En caso de estar divorciados copia simple de la sentencia de divorcio. En caso de presentarse en carácter de apoderado/a deberá presentar el poder original.
Citación
Alba, Mirta Ester // Alberti, María Nilda – Gauna, Carolina Estefanía // Albin, Guadalupe – López, Esteban Javier // Álvarez, Juan Domingo // Aravena Arcurio, Sergio David – Enrique, Belena // Arévalo, Olga Beatriz // Arrieta, Raúl Alberto – Sosa, Adriana Melisa // Ávila, Evelyn Analía // Bahl, Luis Florentino – Wagner, Beatriz Etel // Barrera, Natalia Ailen – Resentera, Gabriel Alfredo // Blua, Pablo Rubén – Santellán, Carina Anahí // Bramajo, Noelia Lorena // Bruzzone, Paula Mariana – Larrode, Gaston Hugo // Burgart, Marcelo Gabriel – Burgart, Norma Beatriz // Cabrera, María Julia – Marín, Emmanuel Rubén // Cahp, Sandra Paola // Camalbide, Sebastián Marcelo -Rodríguez, Virginia // Cardozo, Pamela Magdalena Victoria – Vence, Santo // Cavalieri, Ricardo Marcelo – Frías, Silvana Mariet // Cazot Laplace, Fiorella – Velázquez, Mariano Ezequiel // Clavellino, Érica Ana María – Pejer Barrionuevo, Hugo Andrés // Cometta, María Raquel – Valdez, Ignacio – Valdez, Lorenzo Agustín // Correa, Mario Daniel – Montenegro, Laura Beatriz // Costello, Carlos Alberto – Navarro, María Teresa // Crespo, Marisa Juana – Ripoll, Miguel Ángel // Danciul, Romina Natalia // De Souza, María De Los Ángeles // Delle Tesse, Odilma María – Ponce, Pedro Isidro // Dentaro, Laura Flavia – García, Adriana Daniela – Saavedra, Florencia Juliana – Saavedra, Jonatan Gustavo – Saavedra, Oscar Alberto – Saavedra, Rocío – Saavedra, Sergio Martin // D’Onofrio, Karina Natalia // Escobar, Norberto Antonio – Lezcano, Gladys Graciela // Espaldet, Aixa Leonela – Masson, Alan Claus // Farías, Norma Gladys // Fernández, Cristian Eduardo – Huertas, Carolina Andrea // Ferreyra, Evelin Rocío Fe // Ferro, Roberto Omar – Linares, Rocío Soledad // Fleitas, Natalia Soledad – Pereira, Diego Martin // Franco, Marcela Esther // Funes, Julián Enrique // Gallastegui, Irma Noemí // Gallo, Lorena Andrea – Medina, Rubén Edgardo // García, Claudia Alejandra // González, Carolina Belén // Haedo, Gerardo Hernán – Ramírez, Julieta Elizabeth // Herrera, María Rosa // Hipedinger, Irma Maribel – Lopetegui, Juan Luis // Ibarra, Jonatan Ricardo – Salicio Gisele Alejandra // Larraz, Paola Carina // Lemma, Osvaldo Daniel // Linares, Raúl Antonio – Melo García, Natalia Soledad // Lucio, Néstor German – Rodríguez, Érica Paola // Lurbet, Rogelio Ricardo // Magallanes, Sergio Antonio // Maibach, Carmen Clara // Mancilla, Laura Antonella // Masson, Araceli Isabel // Medina, Mónica Mercedes – Pérez, Jorge Aníbal // Mendizábal, María Susana // Miño, Guillermo Ramón – Rivas Molinas, Olga Remilda // Molinari, María Lujan // Ocaña, Marcos Alejandro – Videla, Joana Araceli // Ochoa, Carlos Alberto – Tobio, Olga Isabel // Ojeda, Mirta Haydee // Olivera, Sergio Daniel – Risso Saavedra, Camila – Nuestro Hogar Asociación Civil // Ortega, Lucrecia Romina // Paiz, Ana Laura // Pardo, Eduardo Atilio // Paz, Vanina Celeste – Vázquez, Carlos Alberto // Pérez, Néstor Fabián // Pibuel, Cristian Daniel – Pibuel, Romina Soledad // Pibuel, Marcelo Javier – Rollhaiser, Marcelo Javier // Piccione, Clara Esther // Rode, Matías Emiliano // Rodríguez, Cesar Omar // Rossi, Leonardo // Salle, Claudio Javier // Sanchez, Carlos Alberto – Urbina, Verónica Andrea // Schwerdt, Mercedes Griselda // Sterz, Federico Oscar // Striebeck, Romina Ester – Della Maggiora, José Pedro // Suarez, María Cristina – Suarez, Oscar Alfredo // Urban, Yanina Pamela // Vivas, Rosana Adriana // Yaben, Guillermo Horacio.
Se hace saber a toda aquella persona que cuenta con un trámite de escrituración social iniciado en nuestra Dirección y que no está citada en esta oportunidad por la Escribanía General de Gobierno, se le recuerda que todos los expedientes continúan su curso y próximamente serán convocados.
Más información
Para consultas dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regulación Dominial, sito en Rivadavia N° 2861 – Olavarría o comunicarse al Tel 440442 int, 1750-1753 de 7:30 a 12:30 horas.