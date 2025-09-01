Celeste Giardinelli, popular en los medios y las redes sociales por varios hitos informativos, entre los que se destacan haber pasado 10 días en las Islas Malvinas con una familia local y haber sido una de las primeras en contar la exploración del fondo marino por parte de investigadores/as del CONICET en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, que lanzó a la fama a personajes inesperados como “la estrellita culona”, “batatín” y “amarillín”, entre otros.

Giardinelli ha contado ciencia en canales de streaming como Vorterix, Luzu, Olga y Urbana Play; en diversos medios digitales y en múltiples canales de televisión. Tiene un podcast llamado En Teoría, junto a una amiga, la estudiante y divulgadora de Biología Almendra Veiga. También ha conducido formatos periodísticos sobre otros temas en Canal Encuentro y Filo News.

Además, se puede participar de manera virtual. Quienes deseen conectarse pueden solicitar el link al correo comunica@soc.unicen.edu.ar.

La propuesta está destinada a estudiantes de Periodismo y a otras personas interesadas en conocer la experiencia de Giardinelli.