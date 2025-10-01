Durante la jornada del martes las actividades iniciaron alrededor de las 14hs. con los talleres de la Facultad de Ingeniería, de las Facultades Sociales y del Instituto 130.

Peralta contó que participaron “más de 60 estudiantes acompañados por directores, profesores, MTP de las otras escuelas. En la vereda, paralelamente se desarrolló una feria con emprendedores de la comunidad que son familias, mamás, papás de nuestros estudiantes en su mayoría”.

Para finalizar la directora explicó que “todos los estudiantes participaron de una experiencia emprendedora que consistía en realizar una totebag, una de esas bolsitas de liencillo y después intervenirlas, sublimando, cociendo, pegando figuras bordadas en tela y demás. Después se compartió una merienda”.

El evento estuvo organizado por Claudia Rueda, que es la MTP de la Orientación en Economía y Gestión de la Escuela. Además, estuvieron presentes los inspectores de nivel secundario.