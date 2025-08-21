Alrededor de las 15:30 de este jueves comenzó el acto de reapertura del museo. Sofía Arévalo, subsecretaria de Cultura del Municipio, fue la encargada de encabezar la reapertura e invitar a todos los asistentes a recorrer las instalaciones y las nuevas propuestas.

Estuvieron presentes Dana Vergara, directora de Patrimonio, el secretario de Desarrollo Económico Pablo Di Uono, Alejandro Pereira, delegado de Sierras Bayas junto a investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, representantes de la Asociación Civil Paisaje Cultural Minero Sierras Bayas e instituciones educativas que acompañaron esta reapertura.

En cuanto a la muestra, recorre aspectos de la historia geológica, arqueológica, social, productiva y cultural de Sierras Bayas que van desde la formación del sistema serrano de Tandilia hasta el presente, poniendo en valor el patrimonio material e inmaterial de la localidad.

La propuesta tendrá cuatro salas permanentes y una con muestras temporales que irán rotando cada 3 meses.

• Pueblos originarios y colección geológica

• Identidad minera: Caleras, canteras y fábricas

• Vida social de la comunidad en torno a la identidad obrera

• El ferrocarril en el crecimiento económico y la integración regional

• 100 años de la fábrica de explosivos Dieterle