Se realizó la reapertura del Museo de la Estación de Sierras Bayas
En la tarde de este jueves se desarrolló el acto que formalizó la reapertura del Museo de la localidad. Esta jornada también marcó la inauguración de la nueva muestra permanente que recorre la historia geológica, arqueológica y social de Sierras Bayas.
Alrededor de las 15:30 de este jueves comenzó el acto de reapertura del museo. Sofía Arévalo, subsecretaria de Cultura del Municipio, fue la encargada de encabezar la reapertura e invitar a todos los asistentes a recorrer las instalaciones y las nuevas propuestas. Estuvieron presentes Dana Vergara, directora de Patrimonio, el secretario de Desarrollo Económico Pablo Di Uono, Alejandro Pereira, delegado de Sierras Bayas junto a investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, representantes de la Asociación Civil Paisaje Cultural Minero Sierras Bayas e instituciones educativas que acompañaron esta reapertura. En cuanto a la muestra, recorre aspectos de la historia geológica, arqueológica, social, productiva y cultural de Sierras Bayas que van desde la formación del sistema serrano de Tandilia hasta el presente, poniendo en valor el patrimonio material e inmaterial de la localidad.La propuesta tendrá cuatro salas permanentes y una con muestras temporales que irán rotando cada 3 meses.• Pueblos originarios y colección geológica• Identidad minera: Caleras, canteras y fábricas• Vida social de la comunidad en torno a la identidad obrera• El ferrocarril en el crecimiento económico y la integración regional• 100 años de la fábrica de explosivos Dieterle