En esta segunda sesión se aprobaron 21 resoluciones, un pedido de informes y cuatro ordenanzas que ingresarán como proyectos formales al Honorable Concejo Deliberante de Olavarría para su tratamiento durante el próximo período deliberativo, tal como lo establece la Ordenanza 4924/22.

El Concejo Deliberante Estudiantil es organizado por la Comisión de Educación del HCD, presidida por Telma Cazot e integrada por Miriam Mosescu, María Adela Casamayor, Hosanna Cazola, Carlos Coscia, Francisco González y Hernán Quiroga.

Durante la sesión se trataron propuestas vinculadas a distintas temáticas, pero hubo coincidencias en proyectos para fortalecer la salud mental de los jóvenes, la inclusión de personas con discapacidad y la creación de espacios deportivos y culturales.

Este año, el HCDE cuenta con la participación de 47 estudiantes de diferentes establecimientos educativos, quienes fueron elegidos democráticamente por sus compañeros y compañeras en elecciones realizadas durante el mes de mayo.

Proyectos aprobados:

1) Expte 035/25 - Secundaria 20 extensión La Moderna: Resolución solicitando instalación de equipo de energía solar

2) Expte 043/25 - Nuevas Lenguas: Resolución solicitando la creación de cine móvil

3) Expte 023/25 - CFI 1: Resolución solicitando la creación de Centro de Día Municipal

4) Expte 033/25 - Secundaria 20: Resolución solicitando imposición de nombre a calles determinadas

5) Expte 029/25 - CORIM: Resolución solicitando construcción de rampas

6) Expte 001/25 - Secundaria 16: Resolución solicitando construcción de ciclovías en calles determinadas

7) Expte 018/25 - Casa de María: Resolución solicitando campañas de difusión de inclusión laboral para personas con discapacidad

8) Expte 030/25 - Fátima: Resolución solicitando creación de polideportivo

9) Expte 026/25 - La Casa de Helen: Resolución solicitando colocación de señalética en zona determinada

10) Expte 020/25 - IDEO: Ordenanza solicitando la creación de un programa de comunicación para personas sordas e hipoacúsicas

11) Expte 024/25 - Instituto San Antonio de Padua: Resolución solicitando campañas de concientización sobre la seguridad de personas no videntes

12) Expte 023/25 - Secundaria N° 23: Resolución solicitando distintos requerimientos relacionados con la salud en la localidad de Santa Luisa

13) Expte 019/25 - Caneva: Resolución solicitando nuevos refugios para la espera del transporte

14) Expte 036/25 - Secundaria 15: Resolución solicitando creación de programa de salud comunitaria

15) Expte 034/25 - Secundaria 7: Ordenanza modificando el artículo 23 de la ordenanza HCD estudiantil

16) Expte 038/25 - Técnica 1: Ordenanza creando red de contención de salud mental

17) Expte 031/25 - Alfa y Omega: Pedido de informe solicitando información sobre el agua del arroyo Tapalqué

18) Expte 007/25 - Libertas: Resolución solicitando el cumplimiento de ordenanza determinada

19) Expte 039/25 - Técnica 2: Resolución solicitando sustitución de reductores de velocidad en zona determinada

20) Expte 042/25 - Colegio Fray M. Esquiú: Resolución solicitando creación de "Talento Olavarría" en la semana del estudiante

21) Expte 045/25 - Secundaria 17: Ordenanza creando programa de entornos amigables con los adultos mayores

22) Expte 013/25 - IPSB: Resolución solicitando mejoras en el camino de acceso a Sierras Bayas

23) Expte 025/25 - Mariano Moreno: Resolución solicitando remodelación de la terminal de ómnibus

24) Expte 044/25 - ECEA: Resolución solicitando obras determinadas en zona de la escuela ECEA

25) Expte 037/25 - Secundaria 10: Resolución solicitando entrega de árboles para las promociones

Expedientes sobre tablas:

Expte 005/25 - Secundaria 19: Resolución de imposición de nombre “Encuentro entre rieles” a espacio determinado de la localidad de Recalde

Expte 027/25 - Secundaria 4: Resolución solicitando obras determinadas en la localidad de Hinojo