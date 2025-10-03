De acuerdo con lo que se detalló, se logró la incorporación de 20 dispositivos, entre recuperados y nuevos. Se explicó que en las mencionadas localidades el anterior sistema de conexión era inalámbrico, pero funcionaba de manera irregular y no permitía un monitoreo correcto y continuo. Además, muchas de las cámaras ya no estaban operativas debido a diversas fallas, por lo que las tareas incluyeron no solo el recambio y la reparación de cámaras, sino también de gabinetes, switch y cableado.

Asimismo, se logró la incorporación de nuevos sitios, lo que permite incrementar los esfuerzos preventivos y la capacidad de respuesta en puntos estratégicos de Hinojo y Colonia Hinojo.

En cifras concretas, el Centro de Monitoreo Municipal cuenta con 329 cámaras en funcionamiento, de las cuales 79 fueron recuperadas y 48 son nuevas.

Si se desglosa ese número total, las cámaras de seguridad se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

_ Olavarría: 268 cámaras, distribuidas en 99 puntos estratégicos

_ Sierra Chica: 13 cámaras, en 5 puntos

_ Sierras Bayas: 9 cámaras, en 6 puntos

_ Loma Negra: 19 cámaras, en 8 puntos

_ Hinojo-Colonia Hinojo: 14 cámaras, en 6 puntos.