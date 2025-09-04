En el marco del “Ciclo de Charlas 2025” de Coopelectric, se invita a la comunidad a participar de la charla “Inteligencia artificial y ética: decisiones humanas en manos de algoritmos”. La misma será dictada por el Dr. Fernando Ariel Manzano y fue reprogramada para el jueves 11 de septiembre a las 19:30 hs. en el Salón Auditórium de Coopelectric (Belgrano Nº 2850), con entrada libre y gratuita.

Durante la charla se abordarán los principales dilemas que plantea el avance de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en la sociedad. Uno de los ejes estará centrado en el funcionamiento de los algoritmos y en cómo moldean la información que consumimos.

Otro de los temas propuestos se vincula con los riesgos de la discriminación digital y los sesgos algorítmicos, que pueden reproducir desigualdades sociales. Asimismo, se analizará el impacto de estas tecnologías en los derechos fundamentales, la democracia y la libertad de expresión, para finalmente reflexionar sobre los principios éticos y los marcos normativos necesarios para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial.