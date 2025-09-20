Vale recordar que la exposición se enmarca en la conmemoración del Museo Nacional de Grabado fundado en la ciudad de Bs. As en el año 1960, por iniciativa de Oscar Pécora, Irene Perrando y un grupo de entusiastas de dicha especialidad.

Reúne las obras de 7 artistas: Bernardo Andino, Eduardo Ayala, Cecilia Bax, Fernando García, Natalia Krivochen, Belén Küber y Lorena Rivas.

Para complementar la exhibición se presentan también obras patrimoniales de la institución, reuniendo así 30 obras en la sala 2 del Museo.

La muestra podrá ser recorrida en los siguientes horarios de apertura al público: Martes a jueves de 8:00 a 12:00 Hs y de 13:00 a 17:00 Hs; Viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 Hs, y sábados, domingos y feriados de 15:00 a 18:00 Hs.