Se suspendió la campaña oftalmológica del SEYTMO
Mediante un comunicado, el Sindicato de empleados y trabajadores municipales de Olavarría, adelantó que la actividad que estaba programada para el próximo Domingo 10 fue suspendida. Según indicaron, se debe a un pedido de la Cámara Argentina de Ópticos
En el anuncio se plantea que la intención es netamente social y que la actividad consistía en medición y refracción a cargo de profesionales oftalmológicos sin costo alguno, ya que la entrega de los anteojos a bajo costo estaba prevista en un lapso de 15 días.
Sin embargo,según el comunicado, la suspensión es a raíz de una solicitud planteada por CADEO (Cámara Argentina de Ópticos).
Finaliza diciendo que "seguirán trabajando para gestionar más beneficios".
JLR