En el anuncio se plantea que la intención es netamente social y que la actividad consistía en medición y refracción a cargo de profesionales oftalmológicos sin costo alguno, ya que la entrega de los anteojos a bajo costo estaba prevista en un lapso de 15 días.

Sin embargo,según el comunicado, la suspensión es a raíz de una solicitud planteada por CADEO (Cámara Argentina de Ópticos).

Finaliza diciendo que "seguirán trabajando para gestionar más beneficios".

JLR