La presentación estaba prevista junto a Sebastián Pareja, candidatos locales y regionales en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno en la tarde del sábado. Luego, debía viajar a la ciudad de Azul pero también se suspendió su presencia en aquella ciudad.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la suspensión de la visita de la hermana del presidente Javier Milei se debe a "cuestiones meteorológicas", luego de las intensas lluvias anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional.

