El Municipio de Olavarría informa la suspensión de la prueba de Suficiencia Acuática para Guardavidas, conocida también como reválida, que se iba a concretar este sábado 25 de octubre en nuestra ciudad.

La actividad, organizada en conjunto con la Comisión Provincial de Guardavidas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, estaba pautada para realizarse en horas de la mañana en el natatorio del Club Ferro, pero ha sido suspendida.

Próximamente se comunicará la nueva fecha de realización.