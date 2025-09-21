Se suspendió la segunda edición de la Fiesta de la Primavera
El Municipio informó que es debido a las condiciones climáticas adversas de las últimas horas. El evento para celebrar el Día del Estudiante se iba a desarrollar este domingo en el Parque Helios Eseverri.
“Las continuas lluvias han perjudicado el normal y seguro desarrollo de los trabajos de armado y logística del evento, como así también afectado las condiciones del predio, lo que imposibilita la realización”, indicaron desde la Comuna.