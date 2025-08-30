Este sábado 30 de agosto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación tenía planeada la visita a la ciudad. Se esperaba que brindara una charla destinada a distintos empresarios en el marco de la jornada “Argentina: hacia la desburocratización y el desarrollo”.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que la actividad privada, programada para el mediodía, se suspende debido a que el ministro finalmente no visitará Olavarría. De acuerdo con la información obtenida por Radio Olavarría, el funcionario tenía planeado arribar en helicóptero, pero las condiciones de baja visibilidad en Olavarría imposibilitaron el viaje.

En cambio, el ministro sí visitará Azul, donde se realiza un encuentro del espacio político libertario, en el Gran Hotel Azul, a las 15:00 de este sábado 30 de agosto.