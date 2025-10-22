Se tratará el Proyecto de Afectación Progresiva de la Tasa de Seguridad e Higiene
Las instituciones que representan el entramado productivo de Olavarría —la Unión Industrial de Olavarría (UIO), el Parque Industrial de Olavarría (PIO) y la Cámara Empresaria de Olavarría (CEO)— invitan a todos los asociados, empresarios, comerciantes y a la comunidad en general a acompañar en una jornada clave para el desarrollo local, según manifestaron.
En esta sesión del Honorable Concejo Deliberante se tratará el proyecto de ordenanza de Afectación Progresiva de la Tasa de Seguridad e Higiene, una iniciativa presentada conjuntamente por las tres entidades, con el objetivo de que una parte de los recursos recaudados por el municipio a través de esta tasa se destine a fortalecer la infraestructura productiva local.
Día: jueves 23 de octubre – 9:00 hs
Lugar: Centro de Convenciones de Olavarría (CCO) – Av. Circunvalación 1545
Transmisión en vivo: Canal oficial del HCD Olavarría
El proyecto propone la creación de un Fondo para Obras de Infraestructura Comercial, Empresarial e Industrial, con afectación progresiva y control multisectorial, garantizando que los fondos retornen al sector que los genera en obras y mejoras que impacten directamente en la competitividad, la seguridad laboral y el desarrollo sostenible del partido de Olavarría.