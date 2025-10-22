En esta sesión del Honorable Concejo Deliberante se tratará el proyecto de ordenanza de Afectación Progresiva de la Tasa de Seguridad e Higiene, una iniciativa presentada conjuntamente por las tres entidades, con el objetivo de que una parte de los recursos recaudados por el municipio a través de esta tasa se destine a fortalecer la infraestructura productiva local.

Día: jueves 23 de octubre – 9:00 hs

Lugar: Centro de Convenciones de Olavarría (CCO) – Av. Circunvalación 1545

Transmisión en vivo: Canal oficial del HCD Olavarría

El proyecto propone la creación de un Fondo para Obras de Infraestructura Comercial, Empresarial e Industrial, con afectación progresiva y control multisectorial, garantizando que los fondos retornen al sector que los genera en obras y mejoras que impacten directamente en la competitividad, la seguridad laboral y el desarrollo sostenible del partido de Olavarría.