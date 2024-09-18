Seambelar: ‘Hemos tenido casos aislados en el hospital de chiquitos que hicieron meningitis, y no estaban vacunados por cuestiones culturales’
El pediatra, en su habitual columna de los miércoles, se sumó a la campaña sostenida por la Comuna en torno a completar esquemas. Alertó porque la vacunación es la única herramienta posible para mantener a raya las virus que, simplemente, matan.
Consideró que, en breve, habrá que implementar algún tipo de regulación sobre redes sociales, porque en ellas crean opiniones sin ningún tipo de sustento científico y complican el trabajo de los sistemas de salud.