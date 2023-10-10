Cuenta además con el Aeródromo Municipal “Carlos Víctor Portarrieu”, a 11 km del casco urbano, con personal capacitado, combustible aeronaútico y con toda la infraestructura necesaria que permiten garantizar una máxima seguridad operacional.

Al respecto, cabe destacar que la administración es exclusivamente municipal, en lo que se refiere al personal que allí cumple funciones, tanto en la Jefatura de Aeródromo como los operadores de comunicaciones aeronaúticas de la torre de control y en la oficina ‘Ais Com’

Dicha oficina se encarga de la recepción de pilotos, es decir allí se brinda tanto la información meteorológica como así también realiza la recepción de planes de vuelo.

Es importante agregar que todo el personal que trabaja en el Aeródromo cuenta con licencia aeronáutica.

Además se encarga de todas las tareas relativas al mantenimiento de toda la infraestructura y de los sectores tanto operativos como de uso público.

El Aeródromo fue creado en 1977 por Decreto Provincial y fue inaugurado tiempo después, en 1980 como una de las vías de comunicación más modernas de la época. Hoy sigue teniendo una importancia vital, desde muchos aspectos.

A nivel de infraestructura, cabe señalar que es de uso público y posee una pista asfaltada de 2.200 por 45 metros y una pista de tierra de 1.060 por 30 metros.

La pista de asfalto cuenta con todo un sistema de balizas –de acuerdo a lo requerido por la Administración Nacional de Aviación Civil- lo que la hace apta para recibir todo tipo de aeronaves.

Por sus características y condiciones, el Aeródromo Municipal “Carlos V. Portarrieu” se convierte en un lugar apto para arribos y despegues durante las 24 horas todos los días del año.

Funciona los 365 días al año, cumpliendo un horario desde las ocho horas a puesta del sol y realiza apertura o extensiones de servicio a requerimiento.⁣⁣

En lo que se refiere estrictamente al 2022, los tipos de vuelo se dividen de la siguiente manera: 906 Escuela Aeroclub, 768 privados de matrícula nacional, 160 trabajo aéreo, 45 adiestramiento, 21 oficiales nacionales, 10 privados de matrícula extranjera y 1 oficial extranjero.

En cuanto a trabajo aéreo se contemplan todas las tareas de aeronaves que realicen algún tipo de actividad específica como por ejemplo las empresas agro aéreas de pulverización y sembrados y aquellas que realizan acrobacias aéreas, como lo es la que lleva adelante el reconocido piloto acrobático Jorge Malattini .

Otro de los datos sobresalientes que surgen del relevamiento –realizado por el área de Estadística de la Secretaría de Desarrollo Económico- se refiere a la cantidad de vuelos sanitarios que se realizaron en 2022.

El año pasado se efectuaron 18 vuelos sanitarios y de ablación de órganos. El Aeródromo está equipado para operar de noche, lo cual permite realizar evacuaciones sanitarias.

Entre las características distintivas, se destaca que el Aeródromo cuenta con su propia aeroplanta de combustible, desde donde se despachan los dos tipos de combustible utilizados en aviación – AvGas y Jet.

En el año 2022 se despacharon más de 31 mil litros (9400 litros de Jet A1 y 22.091 litros de AvGas 100 LL).

Este dato no debe pasarse por alto, considerando que muchos de los vuelos que se realizan se deben a reabastecimiento de combustible, siendo ésta la única aeroplanta del centro de la provincia de Buenos Aires y como dato distintivo la existencia de combustible Jet permite que aeronaves de turbinas se reabastezcan en nuestro aeródromo municipal.