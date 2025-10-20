La actividad se iniciará a la mañana del miércoles, con la habilitación de más de 40 stands, que estarán dispuestos tanto en el interior como en el exterior del CEMO, y que permitirán conocer la labor que desarrollan firmas pertenecientes no sólo al sector industrial, sino también agropecuario y de servicios.

“Olavarría Produce” incluye una serie de propuestas, actividades y acciones que se llevan a cabo desde el Municipio de Olavarría, en forma conjunta con instituciones de referencia como el PIO, Unión Industrial, Sociedad Rural, Cámara Empresaria y ACA, con el objetivo de potenciar el “Corazón Productivo” de la Provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad se cuenta con el auspicio del Banco Provincia y de importantes firmas de nuestra ciudad, que coinciden en que es necesario encontrarse, potenciar los negocios y sobre todo acercar la producción a la comunidad. Organizadores y auspiciantes, trabajan con el único objetivo de mostrar la potencialidad y la capacidad que tiene Olavarría.

Próximamente se informará el programa de charlas, paneles y el link de inscripción para aquellas empresas que deseen participar de la Ronda de Negocios, organizada en forma conjunta con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, que se realizará el día jueves 20 de noviembre desde las 9 horas.

Durante todo el día, las empresas que se inscriban, podrán relacionarse, generar contactos y reuniones con empresas industriales, comerciales, cooperativas, emprendedores, entre otros, con el propósito de fomentar el intercambio, promover nuevas oportunidades de negocios y fortalecer la competitividad del entramado productivo.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se destacó que la Expo “Olavarría Produce” se plantea como un espacio de exposición e intercambio para contribuir al crecimiento y fortalecimiento de los sectores productivos del Partido y la región, a través de la promoción de productos y servicios, el desarrollo de networking y colaboraciones en las relaciones empresariales y comerciales, investigaciones de mercado y evaluaciones de competencia.