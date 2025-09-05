Cada 5 de septiembre, los scouts reafirman su compromiso de estar “siempre listos" para ayudar a quienes más lo necesitan guiados por los valores que tiene el movimiento. El móvil de LU32 estuvo con Martín Gonzalez, director distrital de Scout del Grupo Fátima.

El referente habló sobre el rol del scout, afirmando que “la verdad lo que hacemos es el mensaje que nos dejó nuestro fundador, dejar el mundo en mejores condiciones que lo encontramos, y ojalá todos podamos hacer eso, es algo que nos enseñó nuestro fundador Robert Baden-Powell, y vivimos eso, de buenas acciones”.

Al ser consultado por la edad para comenzar a formar parte, Martín comentó que “hay grupos que arrancan de los 5 años, y esto es hasta que estiramos la pata, no dejamos nunca de ser Scout, acá puntualmente en lo que es la zona no lavaría, arranca la mayoría de las ramas de los 7 años”.

En cuanto al significado del movimiento, el director aclaró que “es un estilo de vida, a mí particularmente me cambió mucho, yo fui Scout de grande, arranqué grande, arranqué con mi hijo, que él arrancó de chiquito a los 7 años, arranqué como un papá colaborador y bueno, acá me ven siguiendo”.