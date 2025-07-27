Serían diez los policías acusados de la muerte de Gonzalo Tamame
Según lo que trascendió, seis forman parte del Comando de Patrullas mientras que los cuatro restantes cumplen funciones en la Comisaría Primera.
"La Investigación Penal Preparatoria se encuentra en pleno trámite, con la recepción de testimonios" y al aguardo del resultado "de la operación de autopsia" y de "pericias histológicas y químicas", se indicó desde la Fiscalía General.
Además, se esperan los resultados de análisis a aparatos de telefonía celular que ya han sido recogidos y se procura la obtención de más registros fílmicos para lo que serán también sus posteriores cotejos.
Cabe recordar, que la causa a cargo de la UFI Nº 4, está caratulada como “averiguación de causales de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y severidades, vejaciones y/o apremios ilegales”
Con información de Diario El Tiempo
SG