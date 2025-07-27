"La Investigación Penal Preparatoria se encuentra en pleno trámite, con la recepción de testimonios" y al aguardo del resultado "de la operación de autopsia" y de "pericias histológicas y químicas", se indicó desde la Fiscalía General.

Además, se esperan los resultados de análisis a aparatos de telefonía celular que ya han sido recogidos y se procura la obtención de más registros fílmicos para lo que serán también sus posteriores cotejos.

Cabe recordar, que la causa a cargo de la UFI Nº 4, está caratulada como “averiguación de causales de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y severidades, vejaciones y/o apremios ilegales”

