Vazquez contó que “la idea es integrar a los más chicos a esta movida y revivir esa parte del club, que el club tenía abandonado básicamente. Solamente había actividades del CEF N° 100, que también está ahí en Sierra”.

“Este fin de semana vamos a hacer historia. El torneo de este 3x3 fue algo que se me ocurrió, que quise presentar. Por suerte muchos amigos del ambiente del basquet me acompañaron, me dijeron que sí, que ellos iban a estar compartiendo y fue algo que se hizo grande, por ahí me superó un poco, pero tenemos muchas expectativas” indicó el referente.

En cuanto a los fines recaudatorios del evento del sábado, Federico explicó que “sobre la inscripción, lo que se va a hacer es dar un 80% al pozo al ganador y el otro 20% va a ir destinado a arreglar la cancha o comprar más elementos para los entrenamientos”.