Sierras Bayas: Continúa la investigación por estafas en viajes de egresados
Analía Arévalo, una de las madres de los estudiantes damnificados, informó a la Unidad Móvil de LU32 que la empresa ViaFin habría modificado la modalidad de cobro de cuotas, lo que derivó en un reclamo de las familias que nunca fue atendido y en la falta de devolución del dinero de parte de la empresa. Según denuncia Arévalo, al propietario de la empresa se lo citó en la Fiscalía a cargo de la Dra. Paula Serrano, pero nunca se presentó.