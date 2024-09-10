Sierras Bayas: Por reparaciones se interrumpirá el suministro de agua en dos barrios
Coopelectric informó que será este miércoles 11 de 8 a 12 horas, en los barrios Villa Arrieta y San Martín. La interrupción se hará para reparar una cañería del Servicio Sanitario ubicada en calle San Martín al 2100.
Asimismo, se solicitó a los usuarios de los sectores que tomen los recaudos necesarios para administrar su consumo, de forma tal que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario.
Una vez finalizada la reparación, se normalizará el nivel de presión de forma paulatina.