Sierras Bayas: Reempadronan en la Comisión que organiza la Fiesta de Reyes
Será entre el 11 y el 25 de agosto. Se debe abonar una cuota, al momento de inscribirse, aclaran desde la comisión normalizadora, que es una orden de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.
La comisión Normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización – Condonación Ley 15.192 Nro. 21.209-251566/ 18 alcance 8, fiscalizado por la Dirección de Inspecciones de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todas las personas interesadas a empadronarse durante el período del 11 al 25 de agosto, en la sede de calle San Martín N° 2058 de la localidad de Sierra Bayas.
Deben concurrir en los siguientes días y horarios: los días lunes 11 al sábado 16 de agosto desde las 10:00 hs. a las 12:00 hs., los días lunes 18 al viernes 22 de agosto desde las 16:00 hs. a las 18:00 hs., el sábado 23 de agosto desde las 10:00 hs. a las 12:00 hs., y el lunes 25 de agosto desde las 10:00 hs. a las 12:00 hs.
Dejando constancia que conforme lo dictaminado por el Departamento de Inspecciones de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas el empadronamiento indicado será en sentido amplio, a todos aquellos que lo requieran, y se informa que por orden de la D.P.P.J. la comisión normalizadora debió fijar el valor de la cuota social, debiendo ser abonada al momento del empadronamiento, por la suma ($ 2.000,00.-) PESOS DOS MIL, emitiendo la entidad el correspondiente recibo.
El reempadronamiento tiene como objetivo conformar nuevo registro de socios y posterior padrón, que sirva de sustento a la asamblea de asociados, que próximamente será convocada para tratar la regularización de la institución y designar nuevas autoridades.
MR