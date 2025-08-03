La comisión Normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización – Condonación Ley 15.192 Nro. 21.209-251566/ 18 alcance 8, fiscalizado por la Dirección de Inspecciones de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todas las personas interesadas a empadronarse durante el período del 11 al 25 de agosto, en la sede de calle San Martín N° 2058 de la localidad de Sierra Bayas.

Deben concurrir en los siguientes días y horarios: los días lunes 11 al sábado 16 de agosto desde las 10:00 hs. a las 12:00 hs., los días lunes 18 al viernes 22 de agosto desde las 16:00 hs. a las 18:00 hs., el sábado 23 de agosto desde las 10:00 hs. a las 12:00 hs., y el lunes 25 de agosto desde las 10:00 hs. a las 12:00 hs.

Dejando constancia que conforme lo dictaminado por el Departamento de Inspecciones de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas el empadronamiento indicado será en sentido amplio, a todos aquellos que lo requieran, y se informa que por orden de la D.P.P.J. la comisión normalizadora debió fijar el valor de la cuota social, debiendo ser abonada al momento del empadronamiento, por la suma ($ 2.000,00.-) PESOS DOS MIL, emitiendo la entidad el correspondiente recibo.

El reempadronamiento tiene como objetivo conformar nuevo registro de socios y posterior padrón, que sirva de sustento a la asamblea de asociados, que próximamente será convocada para tratar la regularización de la institución y designar nuevas autoridades.

MR