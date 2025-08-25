Sierras Bayas: vuelco tras choque por alcance

Una camioneta Ford Ranger, oriunda de Azul, colisionó con una Citroën Berlingo, y esta última luego de despistarse, terminó volcando sobre la banquina. El conductor de la Citroën, proveniente de Tandil, resultó ileso.

Fue atendido en el lugar por personal médico del Hospital de Sierras Bayas. Intervino personal del Peaje, de bomberos, policía y del Hospital de la localidad.

SG