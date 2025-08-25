Tránsito
Sierras Bayas: vuelco tras choque por alcance
El siniestro se produjo en la mañana de este lunes en el kilómetro 281,5 de la Ruta 226, a unos 500 metros del acceso a Sierras Bayas, en dirección hacia Olavarría.
Una camioneta Ford Ranger, oriunda de Azul, colisionó con una Citroën Berlingo, y esta última luego de despistarse, terminó volcando sobre la banquina. El conductor de la Citroën, proveniente de Tandil, resultó ileso.
Fue atendido en el lugar por personal médico del Hospital de Sierras Bayas. Intervino personal del Peaje, de bomberos, policía y del Hospital de la localidad.
SG