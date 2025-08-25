Una camioneta Ford Ranger, oriunda de Azul, colisionó con una Citroën Berlingo, y esta última luego de despistarse, terminó volcando sobre la banquina. El conductor de la Citroën, proveniente de Tandil, resultó ileso.

Sierras Bayas: vuelco tras choque por alcance

Fue atendido en el lugar por personal médico del Hospital de Sierras Bayas. Intervino personal del Peaje, de bomberos, policía y del Hospital de la localidad.

SG