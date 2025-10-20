Además de Maximiliano Wesner, formó parte de la comitiva toda la plana mayor dirigencial del municipio.

Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional, las diferentes delegaciones presentes y el público que llegó al enclave verde de Rivadavia y Roca, ante un día bonito pero ventoso, dieron paso a las palabras pautadas previamente.

Fue la docente Patricia Dietrich quien reseñó parte de la historia de la localidad y destacó la adaptación que los pobladores de la misma poseen.

En uno de los párrafos mencionó que los sierrabayenses “han sabido adaptarse a los cambios sin perder su esencia”.

Luego fue el jefe comunal quien tomó la palabra. Aprovechó para repasar lo que considera destacable y tiene que ver con el apoyo desde la municipalidad a la localidad.

Puso en valor lo hecho en el hospital de la localidad en cuanto a infraestructura, pero también a la contratación del recurso humano, al tiempo que valoró el enlace y la actualización de las cámaras de seguridad y prometió duplicarlas para el año que viene.

Además, en otro punto del discurso también señaló como histórica la construcción, “ahora sí”, de la playa de camiones.

Al cierre del acto, el locutor oficial invitó a toda la comunidad al festejo popular, pautado para el próximo domingo 2 de noviembre.