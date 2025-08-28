Iraporda relató sus comienzos en el deporte: “yo empecé a patinar en 2009 con un amigo de la escuela y nada, salíamos de la escuela y directo a andar, se estaba haciendo la pista de acá del parque Mitre y nada, empezamos a andar a los 13 más o menos, así que ya hace 16 años. Siempre se acercan muchos chicos a la pista, está bueno poder darle un poco de información y ayudarlos por ahí. De a poco fueron pasando los años y no había nadie que enseñe, entonces me pareció una buena idea empezar a dar clases un día en especial, dedicarlo a los chicos que por ahí lo necesitan”.

Respecto de la comunidad en torno al skate en la ciudad Bruno afirmó que “hay una comunidad, se venden aparte todos los repuestos, las piezas sueltas uno puede armar el skate como quiera, de la marca que quiera, hay negocios hay gente que lo vende por su cuenta, mediante las redes, bueno, ahí si hay todo un mundo”.

En caso de que alguien esté interesado se puede acercar “los miércoles a partir de las 5 de la tarde” al Skate Park para tomar clases con Bruno y en lo posible hacerlo con elementos de protección como “un casco o rodilleras” y contar con “el acompañamiento de un familiar, por lo menos como para estar seguro, ya que es un deporte de riesgo” aseguro el referente.