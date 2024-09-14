Bajo el lema “Propuestas y desafíos del campo de la Comunicación en contextos de reacción y revanchismo antiderechos”, además de la 21ª edición del ENACOM se realizaron la décima Jornada de Periodismo y Comunicación (JORPCOM) y la primera Jornada en Comunicación Digital Convergente. El Encuentro es organizado anualmente por la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), de la que forma parte FACSO.

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Francisco Albarello, y se tituló “Cultura transmedia: la información y el conocimiento entre algoritmos y pantallas”; mientras la conferencia central, titulada “La fiesta de los derechos como batalla contra cooltural”, la dictó el Dr. Omar Rincón. Asimismo, el Dr. Carlos Scolari presentó el libro “Sobre la evolución de los medios. Emergencia, adaptación y supervivencia”.

En esta oportunidad presentaron sus ponencias los docentes Esp. Maximiliano Peret, Lic. José Vulcano y Lic. Exequiel Alonso y la docente Lic. Rocío Pereyra; la becaria Lic. Rocío Batres y el becario Lic. Eliseo Díaz; la Lic. Carolina Ferrer, coordinadora del Área Editorial de la FACSO, y la estudiante Evangelina Luján Dieguez. En el marco de la asamblea anual de FADECCOS, fue elegido como Presidente de la Federación el Lic. Maximiliano Peret.

En el marco del ENACOM 2024 se realizó el Concurso Nacional de Tesis que contó con la participación de 20 trabajos postulados desde 14 carreras afiliadas a FADECCOS.

En la categoría Investigación, resultó ganadora la tesis de Griselda Astudillo, estudiante de la carrera de la Licenciatura en Comunicación Social, denominada “La sexualidad siempre está. Discurso social sobre sexualidad. Un análisis situado en el nivel superior de una región educativa de la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, en el marco del EXPOCOM recibió una primera mención en la modalidad Comunicación Transmedia de no ficción la presentación titulada “Lucy Party”. Se trata del trabajo final de la cátedra Lenguajes I (TIC) realizado por las estudiantes Astrid Ayala, Keila Bellinzoni, Camila Marcovecchio y Evelyn Forlan Pérez.