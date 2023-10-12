A las 9:10 con dos concejales ausentes, Frías y Cazot, comenzó la sesión.

El concejal Sánchez solicitó un minuto de silencio por la situación y los fallecidos en Medio Oriente. Luego, el concejal Coscia recordó a Andrés Ferro consejero escolar, concejal y luchador de la Democracia, al cumplirse 22 años de su fallecimiento. Al recordatorio adhirió la bancada de Unión por la Patria.

La titular del Cuerpo pidió obviar la lectura de los 28 expedientes de donaciones de inmuebles, pero sí mencionó a las familias beneficiarias. Se aprobaron por unanimidad, contaban con despacho de comisión de Legislación.

Se aprobó una ordenanza que busca modificar una otra que nunca se aplicó, presentó Sebastián Matrella. Se trata de la creación de una página web que nomine a todos los establecimientos públicos y privados de educación para personas con discapacidad, que se informada cuando se entregue la libreta sanitaria a todos las familias ante la llegada de un bebé. Es un proyecto del ex concejal Lastape. Tras el trabajo en comisión, se agrega que se instale un código QR para acceder a esa página en todos los centros de salud. La ordenanza a modificar es una que reglamentaba la entrega de un folleto con estos mismos datos, cuando se inscriba cada libreta sanitaria. Fue aprobada por unanimidad.

La Juventud Radical presentó un proyecto para recolectar y reciclar la borra de café. El proyecto fue presentado por Vergel, que explicó la idea, en torno a que los vecinos puedan recoger el residuo que se genera en las cafeterías y bares, para usarlo como abono. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Se alteró el orden del día para tratar el proyecto que exime de tasas a los soldados movilizados en el Conflicto del Atlántico Sur, ya que un grupo se encontraba en la barra. Ya se aplica una reducción del 50% afirmó Endere, pero están buscando que se los exima totalmente de la tasa. Sostuvo que ya hay un censo, pero se abre un listado, en caso que haya alguien que no haya sido incorporado. La concejal Salerno destacó el sufrimiento por el que han atravesado los movilizados y, a través de este proyecto, se busca reconocimiento hacia ellos. Fue aprobado por unanimidad.

Salerno introdujo una comunicación que pide información al Consejo Escolar y Dirección de Consejos Escolares, en torno a una situación que se dio el año pasado cuando la Provincia pidió un relevamiento para dotar de ventiladores. Eso no pasó y en marzo de este año, en marzo de este año se dieron dos partidas por casi 3 millones de pesos, pero los ventiladores no llegaron. El proyecto se presentó y se pidió el pase a comisión de educación porque se había dado la partida, mientras se suspendieron las clases algunos días por el calor. Relató idas y vueltas para concluir que hoy, 12 de octubre, los fondos siguen sin estar asignados. Se preguntó como podrían gestionar el municipio si no pueden gestionar que aparezca ese subsidio. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

La concejal Creimer justificó el proyecto para declarar Honor al Mérito Ciudadano a Leticia Paternostro. Afirmó que buscan reconocer el aporte que ha hecho a Olavarría. Destacó la alegría y el entretenimiento que ha dado a olavarrienses y señaló que ha dicho que va a retirarse, lo que motiva el proyecto de declaración. Fue aprobado por unanimidad.

Se pasó a un cuarto intermedio para despedir a la comisión de soldados continentales.

El concejal Endere fue el informante del proyecto que buscaba declarar ciudadano ilustre al Dr. Jorge Mario Galdós, ex juez de Cámara y uno de los redactores del Código Civil de la Nación. La ordenanza fue presentada por Dr. Adolfo Rocha Campos. Fue aprobado por unanimidad.

La concejal Vergel refirió el proyecto para nominar como Domingo Pedro Miguel Heim a la calle 4 bis de Colonia Hinojo, a propuesta de la hija del nombrado. Heim integró la comisión del Club Santa Águeda y también de la Asociación de Alemanes del Volga. Pero, es recordado por haber representado muchos años a Papá Noel. Fue aprobado por unanimidad.

Se sumó al siguiente proyecto de ordenanza este recién aprobado, porque se trataba de la nominación de las calles de Colonia Hinojo, que también fue aprobado por unanimidad.

Se convalidó, por unanimidad, la venta de un lote para que se radique una empresa que fabrica elásticos. También se declaró de interés el Olavarría Drum Festival que se realizará este domingo. Finalmente, se declaró de interés legislativo el 50° aniversario de la creación del Modelo De Educación De Jóvenes, Adultos Y Adultos Mayores en Argentina.

Al cierre, la concejal Vergel recordó un nuevo aniversario del inicio de la presidencia de Arturo Humberto Illia y destacó si figura y algunas de sus políticas. El concejal Sánchez adhirió y saludó también a las madres, por el día domingo en las que se las homenajea.