Ana Lageyre, referente, explicó que todo se inició cuando “apartaron del cargo a una persona que estaba dentro de la Comisión Evaluadora de ANDIS, que es quien otorga los CUD, los Certificados Únicos de Discapacidad”. La paciente habla de la médica Andrea Chiodi, quien denunciara “irregularidades” dentro del área.



“Nos vamos enterando, las madres, por las redes y por todos los medios que fueron difundiendo. Entonces tomamos la decisión de salir a buscar firmas. Acá tenemos el libro; hay 900 firmas aproximadamente, o 900”, mencionó en relación con la adhesión de la gente al pedido de restitución de la doctora al puesto de evaluadora del organismo.