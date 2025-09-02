Los ganadores de esta etapa y que pasaron directamente a la etapa provincial que se llevará adelante en la ciudad de Mar del Plata son: Zareck Adel Ciros (Arte Circense), Marcelo Uranga (Cuento Adultos Mayores), Cielo García (Poesía Sub18), Franco Tévez y Alma López Sochi (Teatro Juvenil), Camila Lucero Scorza (Pintura Sub15), María Delia Barbato (Pintura Adultos Mayores).

Durante la larga jornada hubo artistas, músicos, pintores y una diversidad de competidores jóvenes y adultos en las disciplinas danza, teatro, stand up, música, narración, pintura, fotografía, circo, entre otras.