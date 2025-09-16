De esta manera, en el marco del Mes del Empleado de Comercio hay sorteos semanales que se realizan todos los viernes, con premios especiales a través de las redes sociales y el clásico sorteo de 3 sueldos, 2 sueldos y 1 sueldo, que se llevará a cabo el mismo 26 de septiembre.

Desde principios de mes, los afiliados y afiliadas al CECO están recibiendo en sus celulares un bono con los números de participación en los sorteos semanales.

Participan afiliados activos y jubilados de las ciudades de Olavarría, La Madrid y Laprida. Además, el gremio ha puesto a disposición de los afiliados la página web (ceco.org.ar), donde, mediante su número de DNI, podrán consultar los números asignados a cada uno.

Todos los viernes se sortean diferentes premios en la jugada nocturna de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. El viernes 26 se realizarán los sorteos principales, que consistirán en 3 sueldos, 2 sueldos y 1 sueldo, los cuales se entregarán de acuerdo con la escala vigente, la categoría y la antigüedad del ganador.

En el primer sorteo semanal, realizado el viernes 5 de septiembre, Malcolm Bustamante, trabajador de Distribuidora Guale, resultó ganador del premio principal: una orden de compra por $250.000. Alejandra Daniela Politi, de Florshop, fue favorecida con el segundo lugar y se llevó un voucher por $75.000. Finalmente, Mirta Alejandra Barcelonna, de Damas Vicentinas, obtuvo el tercer puesto y ganó una cena para dos personas.

Por su parte, en el segundo sorteo semanal, que tuvo lugar el viernes 12 de septiembre, los ganadores recibieron los mismos premios. En esta ocasión, Marianel Analía Lagos, de La Casa del Peinador, obtuvo el primer puesto. Paula Abudarham, de 4H Olavarría, quedó en segundo lugar, y la jubilada mercantil María Teresita Pastore fue la tercera favorecida.

Este año, el feriado nacional para los trabajadores mercantiles se trasladará al lunes 29 de septiembre en todo el país. Ese día es no laborable para los empleados de comercio, por lo que desde el CECO se recomienda a los vecinos de nuestra ciudad y la región realizar sus compras con anticipación.

Desde su implementación en 2009, Olavarría se ha destacado como una de las ciudades que más respeta el feriado por el Día del Empleado de Comercio. Cada año, el CECO trabaja especialmente para garantizar su cumplimiento, coordinando con trabajadores y empresarios el cierre de los comercios.