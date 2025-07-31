Para él, la suba de 100 mil pesos en las categorías más bajas, es mucho mejor que el ajuste al básico por inflación.

Explicó que el bono se proyecta a seis meses, pero se pagará en tres meses, y no tiene cargas sociales: “es plata líquida”.

“Esos cien mil pesos de bolsillo no lo hubiésemos conseguido en años de negociaciones”, reflexionó. “Lo importante es salir de este estado de indigencia” manifestó.

“Rompimos el paradigma, como fue en la época del menemismo, del congelamiento de sueldos” consideró, y explicó que con el mismo dinero en negociación, se logró más dinero de bolsillo para el trabajador municipal.

Stuppia cargó contra los “agoreros del desaliento” críticos del acuerdo y personalizó en el concejal Hilario Galli.

Para él, Galli no tiene autoridad para hablar porque se fueron debiéndole el 40% del salario a los trabajadores municipales.

Invitó al ex funcionario y actual concejal a que lo que le tenga que decir, se lo diga por teléfono o mensajito, aunque dijo que intentar llevar agua para su molino con todo esto, le parece nefasto.

Pidió discutir políticas públicas y reiteró que con porcentaje o algo por el estilo, se los sume mucho más en la pobreza a los trabajadores municipales.

Finalmente, explicó que los jubilados municipales deberán inscribirse en un registro, para cobrar el mismo bono que los activos.

Con la presentación del recibo de haberes, se le pagará lo mismo que los trabajadores activos y, en la misma línea, obtendrán más de bolsillo que los activos, porque si se hubiese arreglado porcentaje, los jubilados cobrarían menos.

Por último, un par de veces el gremialista se disculpó con los cronistas que se acercaron este miércoles al sindicato para tener su palabra, al no poder atenderlos tras la asamblea.

MR