Suspenden la Campaña de Vacunación Antirrábica
Desde el Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Veterinaria y Zoonosis, se indicó que próximamente se comunicará el nuevo calendario, con fechas y sedes.
Interviene UFI 4
Hombre cayó de un silo en el Parque Industrial
Ocurrió este lunes por la mañana en el sector II, donde está radicada la empresa Los Silos Olavarría. Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas llegó al lugar para establecer el motivo de la caída.
Adquirieron su pasivo
Un grupo de inversores compró Loma Negra
El grupo Emes, presidido por Marcelo Mindlin —quien además es titular de Pampa Energía—, ingresó en el holding InterCement, el dueño con 54% de la cementera Loma Negra. Compró parte de la deuda que mantiene la empresa, y que asciende a US$1.800 millones. El próximo 6 de octubre se comunicará oficialmente la reestructuración.
Fútbol Reducido
Juan Huertas: “Compartir esto con mis amigos y su familia es hermoso”
El director técnico de Marcia F.C. dialogó con LU32 luego de haber conseguido el pasaporte para disputar el Campeonato Nacional de Campeones en Tandil el año próximo. Contó detalles del armado del equipo, la competencia y cómo es convivir este sueño con amigos.
Era contador
Pesar por el fallecimiento de José Luis Modarelli
En las últimas horas, parte de la comunidad de Olavarría se vio sorprendida por la información que confirmaba su deceso. Modarelli se desempeñó, hace un tiempo, como contador de la Asociación de Bomberos Voluntarios, y su última aparición pública tuvo que ver con el balance del AMCO, en la asunción de la última comisión directiva.
