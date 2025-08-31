Por las condiciones climáticasSuspendida la fecha del fútbol localDebido a la alerta amarilla que anticipa lluvias durante la jornada de este domingo, se decidió suspender la fecha programada tanto en la rama masculina como en la femenina. Se informará oportunamente la reprogramación de la fecha.domingo 31 de agosto de 2025 10:26 La Brújula 24 Te podría interesar MUERTE EN CLÍNICA PRIVADASe conoció el resultado de la autopsia a la mujer fallecidaEl informe identificó la causa de muerte como "falla respiratoria aguda", ocasionada por una "compresión de cuello cervical, asfixia mecánica, ahorcadura". No disponible sin conexión Liga de Fútbol de OlavarríaJerónimo Gallo: "Es un error administrativo de la terna arbitral y lo acepto"El experimentado árbitro de la LFO habló en exclusiva con LU32 sobre la gran polémica del fin de semana, donde Ferro contó con dos suplentes más de lo permitido en el enfrentamiento ante El Fortín, por lo cual el conjunto visitante protestará los puntos. Admitió el error y dio detalles sobre el tema en cuestión. No disponible sin conexión Salud MentalInvestigan muerte en clínica privadaEn la mañana de este viernes, la policía intervino en el establecimiento ubicado en calle Alsina al 3200, a raíz de un llamado que daba cuenta del hecho. No disponible sin conexión Barrios de la ciudad “Nos sentimos olvidados”Vecinos del barrio Norte comentaron cuáles son las necesidades del lugar delimitado por las calles Rivadavia, Pringles, Trabajadores y la colectora de la ruta 226. No disponible sin conexión