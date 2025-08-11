Suspensión de pensiones: ‘es un golpe al bolsillo’
Empezaron a llegar las bajas de las pensiones no contributivas. En el caso de Marcelo Cavaleri, él recibió una carta documento el 5 de Agosto, con fecha de emisión del 28 de Julio, donde lo notificaron de la baja, sin mediar citación para auditoría.
Marcelo contó que “en diciembre me entregaron el CUD, por 10 años y con acompañante porque me muevo con andador. Yo me quedé esperando la notificación para hacer la auditoría. Me llega el 5 la notificación, yo contento porque pensé que era la citación para la revisión. A la noche me siento a leer, tiene una letra muy chica, y dice ‘suspensión’. Me comunico con mi sobrina y ella fue a averiguar a ANSES. Tuve que ir hoy lunes a hacer el reclamo”.
“Es un golpe al bolsillo, no es una fortuna, son 290 mil pesos. No es tuya, ni mia, es del Estado y el Estado somos todos. En ANSES me atendieron bien, pero solo me tomaron el reclamo” sentenció Cavaleri.NB