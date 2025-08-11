Marcelo contó que “en diciembre me entregaron el CUD, por 10 años y con acompañante porque me muevo con andador. Yo me quedé esperando la notificación para hacer la auditoría. Me llega el 5 la notificación, yo contento porque pensé que era la citación para la revisión. A la noche me siento a leer, tiene una letra muy chica, y dice ‘suspensión’. Me comunico con mi sobrina y ella fue a averiguar a ANSES. Tuve que ir hoy lunes a hacer el reclamo”.

“Es un golpe al bolsillo, no es una fortuna, son 290 mil pesos. No es tuya, ni mia, es del Estado y el Estado somos todos. En ANSES me atendieron bien, pero solo me tomaron el reclamo” sentenció Cavaleri.

NB