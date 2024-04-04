Suteba Olavarría entregó un petitorio en el HCD para dialogar con concejales
Fue en el marco de la jornada de lucha y paro nacional docente convocado por la Central de Trabajadores Argentinos, desarrollado este jueves. La intención, según explicaron, es poner en conocimiento a los diferentes bloques sobre “lo que exigimos como trabajadores docentes”.
Dicho petitorio circuló por las distintas escuelas para que los docentes puedan firmarlo. “Esta campaña expone en el documento la exigencia al Gobierno Nacional para que garantice la Educación Pública en todo el país”, aseguraron.