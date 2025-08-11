Sobre los comienzos de esta empresa, contó “empezamos hace 14 años, con teleradiología, ósea la medicina a distancia, realizábamos análisis de imágenes a distancia, como radiografías, mamografías y resonancias magnéticas entre otras “

Puntalmente sobre el trabajo detalló que “se analizan esas imágenes y se hacen reportes. Actúan especialistas en diagnóstico por imágenes, por ejemplo, en el hospital de Bolívar analizamos las tomografías desde capital, lugar donde estamos nosotros”.

Con respecto a los beneficios de esta actividad expresó “es aportar la herramienta para que un paciente se comunique de manera segura y profesional con el médico. Es una herramienta donde se pueden emitir recetas, indicaciones, historias clínicas, y mucho más”.

Al ser consultado sobre los colegas y la implementación, remarcó que esto “hace más eficiente al sistema de salud, los profesionales se han adherido. En general este sistema nuevo hay un porcentaje de profesionales que prefieren la manera habitual, pero se ha aceptado mucho después de la pandemia.

Finalmente analizó el futuro en este aspecto “Todo cambio a partir de la pandemia vino para quedarse. Los pacientes jóvenes son los que prefieren este tipo de consultas”, cerró.



JLR