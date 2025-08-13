Tras la visita a la obra de pavimentación de la Avenida La Rioja, la comitiva, de la que también formará parte el intendente Wesner y su gabinete, se trasladará a la obra del Polo Judicial, en 25 de Mayo y Bolívar. Esto está previsto para las 11:30.

A las 12 estarían recorriendo la Casa de la Provincia de Junín y Necochea. No menciona el parte la palabra inauguración. Si suman como dato que desde que comenzó a funcionar, en mayo, se resolvieron 4.281 trámites.

A las 12:30 llegarían al barrio CECO III de Junín y Sarmiento, donde se entregarán 58 viviendas, que ya están adjudicadas, de un total de 100. Vale decir que las 42 que faltan, tienen un 98% de avance físico.

Esta actividad puede seguirse en vivo a través del canal de YouTube del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, a las 13:30 horas, está pautado el inicio del acto de entrega de escrituras en el marco del programa "Mi Escritura Mi Casa". Con las de este miércoles, son 3.049 las escrituras entregadas en el distrito desde el inicio de la gestión.

Luego, el mandatario continuará viaje hacia la ciudad de Azul.

Allí, a las 15:15, junto al intendente Nelson Sombra, pondrá en funcionamiento el nuevo laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Provincial Materno Infantil “Argentina Diego” y entregará equipamiento tecnológico.

A las 16 hará entrega de una ambulancia de alta complejidad y un ecógrafo para el Hospital Municipal “Dr. Angel Pintos”.

Por último, se otorgarán bicicletas, en el marco del programa "Naturaleza en bici" y kits de Ambiente.

MR