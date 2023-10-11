Participaron junto a Galli y cientos de militantes, la diputada provincial Alejandra Lordén, los referentes del radicalismo Marcelo Spina, Belén Vergel y Sebastián Matrella, el dirigente del PRO Dalton Jauregui, la referente del Vecinalismo Andrea Coronel, Mario Cura de Peronismo Federal y los candidatos a diputados seccionales Martín Endere y Cristina "Pity" Quibus.

El encuentro, que se vio colmado de militantes de todos los espacios políticos, reforzó la unidad de Juntos por el Cambio y afirmaron: "estamos unidos y vamos a terminar con el kirchnerismo".

Por su parte, Ezequiel Galli dijo: "Este es un espacio político que disputó sanamente las PASO y estamos trabajando todos juntos porque compartimos los mismos valores. No nos amontonamos por un cargo".

"Es una alegría y un orgullo contar con la presencia de dirigentes como Marcelo Spina, Dalton Jauregui, Mario Cura, Belén Vergel, Andrea Coronel y de la diputada Alejandra Lordén. Todos estamos convencidos que Patricia Bullrrich y Néstor Grindetti son las personas indicadas para devolverle el orden al país y a la provincia", añadió Galli.