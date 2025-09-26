Arroyo Tapalqué
Toman muestras ante la aparición de espuma en el agua del arroyo
Luego de la detección de espuma en el agua del arroyo, personal técnico del municipio se acercó al lugar para tomar muestras y evaluar las posibles causas de la situación
El Municipio de Olavarría informa que, a través de las áreas de Obras Públicas, Bromatología y Ambiente, se inició un análisis ante la detección de espuma en el agua del arroyo.
Personal técnico se hizo presente en el lugar para tomar muestras y evaluar las posibles causas de la situación, con el objetivo de determinar su origen y definir las medidas correspondientes.
Cabe destacar que, si bien ya ha ocurrido en otras ocasiones, para tranquilidad de los vecinos se tomaron muestras y se recorrió el sector.