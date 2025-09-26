El Municipio de Olavarría informa que, a través de las áreas de Obras Públicas, Bromatología y Ambiente, se inició un análisis ante la detección de espuma en el agua del arroyo.

Personal técnico se hizo presente en el lugar para tomar muestras y evaluar las posibles causas de la situación, con el objetivo de determinar su origen y definir las medidas correspondientes.

Cabe destacar que, si bien ya ha ocurrido en otras ocasiones, para tranquilidad de los vecinos se tomaron muestras y se recorrió el sector.