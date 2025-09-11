En primer término se aprobó por unanimidad una prescripción administrativa a favor de la comuna de un edificio ubicado en Vicente López 3346, donde supo funcionar la Casa de los Residentes del Hospital Cura.

Luego se aprobaron 23 expedientes de donaciones a favor de diferentes vecinos.

Tras esto, se aprobó por unanimidad la resolución que declara como vecina destacada a la Dra. María Soledad Arbío, integrante del equipo del Hospital Garrahan.

También se declaró de interés legislativo el Tercer Congreso Educativo Regional, que tuvo lugar a inicios de esta semana.

Por último, se aprobó una resolución para que se construya una rampa de acceso en el edificio de la escuela primaria 6.

Al finalizar, el concejal Petehs destacó la labor de los ediles que organizaron el debate de candidatos a concejal, en el marco del Concejo Deliberante Estudiantil.

Fue el concejal Romero quien solicitó la palabra para repudiar; aclaró que no hubo tiempo para redactar algún instrumento porque la situación se dio en las últimas horas: los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de la Emergencia Pediátrica.

Al expresarse el concejal Gamondi, plasmó su opinión negativa sobre el sistema educativo en general y los magros resultados que se observan del mismo, según él.

Le respondieron dos edilas de Unión por la Patria, pero la que más se mostró afectada por los dichos de Gamondi fue la concejal Cazot.

El que cerró la sesión fue el titular del Concejo, Guillermo Santellán, quien solicitó responsabilidad a los concejales al momento de expresarse. Aclaró que él nunca va a obturar ningún debate.