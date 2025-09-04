La candidata a primer concejal expresó que desde el espacio están "todavía ahí corriendo, terminando de diagramar qué escuela va cada uno, porque vamos a trabajar con fiscales generales y bueno, con la grata alegría de decir, que pudimos hacer equipo con otra fuerza y vamos a cuidarnos los votos mutuamente, porque lo que buscamos es la transparencia en las elecciones".

Haciendo referencia al acuerdo celebrado con Somos Olavarría, Silvina aclaró que “llamé yo a Belén, le comenté que bueno, nosotros nos presentamos en estas elecciones porque queremos un cambio y que queremos trabajar por una Olavarría mejor, que se vuelva pujante. Ella coincidió con lo que nosotros decíamos. Bueno, sabiendo que somos una fuerza nueva, que no íbamos a llegar con los fiscales, salió esto de trabajar juntos, vamos a hacerlo con transparencia, porque en realidad lo que buscamos es que gane el mejor, que el pueblo se sienta representado, pero que sea totalmente transparente la gestión, que no haya competencias, no haya división, porque en realidad el objetivo es el mismo”.