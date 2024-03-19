Los nuevos boletos tienen un incremento del 173% en cuanto al mínimo interurbano, que pasará costar $550 ($247,5 tarifa social), y de 110% en el urbano, que tendrá un costo también de $550 ($247,5 tarifa social). En el caso del recorrido a Sierras Bayas, costará $587, 80 (tarifa social $264,51).

“Ante la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio del Fondo Compensador al transporte del interior del país y frente a un fuerte aumento de los costos ante el incremento del precio de los combustibles que complica la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas, el intendente Maximiliano Wesner decidió implementar un subsidio de $22 millones de pesos mensuales para cubrir alrededor del 40% del precio del pasaje, medida que será temporal en el marco de la emergencia”, expresaron desde la Comuna.

En otro orden, se determinó un incremento de $31 millones en el subsidio del Boleto Estudiantil que garantiza el acceso gratuito e igualitario a estudiantes del Partido de Olavarría y que totaliza un subsidio municipal de $53 millones de pesos mensuales.

Desde la Mesa de Emergencia del Transporte coordinada por el presidente del HCD, Guillermo Santellán, y de la que participan funcionarios municipales, los concejales Federico Aguilera (UxP), Hilario Galli (Juntos), Sebastián Matrella (UCR) y Adela Casamayor (La Libertad Avanza), titulares de las empresas concesionarias y representantes gremiales de los choferes de colectivo nucleados en la UTA, se analizaron las estructuras de costos de las empresas, se establecieron frecuencias esenciales y se revisaron recorridos para garantizar un mejor sistema de transporte para los usuarios.

En el marco de las reuniones de trabajo de la Mesa de Emergencia del Transporte, se analizó la deficiencia de las frecuencias y recorridos como también las empresas “Tu Bus” y “Las Sierras” detallaron la composición de un déficit superior al 200% frente al aumento de los costos, lo que implicaba un incremento del valor de $875 en la tarifa plana de línea urbana y alrededor de $900 en la interurbana para garantizar que las empresas vuelvan a regularizar su servicio.

En ese sentido, ante la urgencia de regularizar las frecuencias del Transporte urbano e interurbano con la disposición de nuevas unidades en cada recorrido y la necesidad de dar respuesta ante la incertidumbre de los choferes ante la delicada situación económica que expresaron las empresas concesionarias, se determinó reconocer la estructura de costo del boleto y se consensuaron “servicios esenciales” para garantizar frecuencias máximas de 22 minutos en horarios picos.